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В Киеве решили отложить начало отопительного сезона

УНИАН: киевские власти решили отложить начало отопительного сезона

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Владимир Астапкович/РИА Новости

В Киеве отложат начало отопительного сезона, чтобы сэкономить газ. Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской администрации Петр Пантелеев, сообщает агентство УНИАН в своем Telegram-канале.

«Пока погода позволяет отсрочить начало отопления для экономии газа и снижения затрат для горожан», — отметил чиновник.

По его словам, в Киеве включат отопление в тот момент, когда среднесуточная температура будет держаться на уровне 8°C или ниже в течение трех дней.

Решение о начале отопительного сезона планируют принять в конце октября — начале ноября, добавил Пантелеев.

Глава совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев отмечал, что энергосистема Украины этой зимой вряд ли справится с обеспечением теплом квартир выше девятого этажа. По словам главы совета, с наступлением холодов стоит ждать спроса на дизель-генераторы и горючее для них, что может привести к панике на рынке.

Экс-премьер Украины Николай Азаров подчеркивал, что президент Владимир Зеленский не знает, как Украина переживет предстоящий отопительный сезон. По словам Азарова, чиновники, ответственные за проведение этих работ, в открытую заявляют, что большие города замерзнут.

Ранее Зеленский заявил, что предстоящая зима для Украины будет опасной.

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