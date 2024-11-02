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Райффайзенбанк опроверг данные о продаже валюты в банкоматах

Райффайзенбанк назвал технической ошибкой данные о продаже валюты в банкоматах

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Depositphotos

Райффайзенбанк опроверг данные о якобы начале продажи валюты в банкоматах, которые появились накануне. Об этом пишет РБК со ссылкой на пояснение пресс-службы банка.

В финансовой организации заявили, что данные появились из-за технической ошибки. Сейчас банкоматы могут работать только с рублями, а вопрос операций с валютой только прорабатывается, обратили внимание в кредитной организации.

Там пояснили, что появившаяся в интернете информация не была предназначена для широкого круга клиентов, однако из-за ошибки появилась раньше запланированного.

В банке извинились перед клиентами за дезинформацию и добавили, что валюту можно купить в клиентских офисах Райффайзенбанка.

До этого экономист и бизнес-аналитик Валерий Корнеев рассказал, что у россиян, находящихся за границей, могут перестать принимать американские доллары старого образца. По мнению Корнеева, американцы тестируют идею об отмене приема на территории США наличных и безналичных зарубежных долларов. Таким образом Вашингтон может фактически отказаться от обслуживания своего долга.

Ранее суд запретил сделки с акциями Райффайзенбанка.

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