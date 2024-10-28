Экономист рассказал об опасности старых долларов для россиян за границей

У россиян, находящихся за границей, могут перестать принимать американские доллары старого образца. Об этом экономист и бизнес-аналитик Валерий Корнеев рассказал в интервью 360.ru.

В настоящее время российские туристы в Турции, Египте, Таиланде, ОАЭ и некоторых других ходовых направлениях столкнулись с тем, что у них требуют доллары нового образца и в идеальном состоянии — без потертостей, пятен и надписей.

По мнению Корнеева, это означает, что американцы тестируют идею об отмене приема на территории США наличных и безналичных зарубежных долларов. Таким образом Вашингтон может фактически отказаться от обслуживания своего долга.

Аналитик подчеркнул, что это возможно технически осуществить, так как все безналичные доллары в обороте за пределами Соединенных Штатов контролируют американские банки, а наличные имеют специальные серии. По словам Корнеева, после такого шага долговой рынок рухнет, и США по крайне низкой цене смогут его выкупить, тем самым погасив долги и оградив себя от гиперинфляции.

Корнеев рекомендовал российским туристам обменивать валюту непосредственно в стране прибытия.

26 октября Центральный банк России понизил официальные курсы доллара и евро.

Ранее в Минфине РФ заявили, что многие страны ищут альтернативы доллару.