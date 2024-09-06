Суд запретил сделки с акциями Райффайзенбанка

Российский суд наложил запрет на любые сделки с акциями Райффайзенбанка в рамках судебного разбирательства с участием третьих лиц, что усложняет процесс его продажи для австрийской Raiffeisen Bank International (RBI). Об этом говорится в официальном сообщении компании.

Запрет связан с судебным делом, инициированным Rasperia Trading Limited против Strabag SE, ее австрийских акционеров и Райффайзенбанка. Банк упоминается в иске как связанный с другими ответчиками, но не обвиняется в каких-либо правонарушениях. Головная компания RBI не является стороной этого разбирательства.

Из-за решения суда RBI не может передать свои акции в АО «Райффайзенбанк», что затрудняет процесс продажи контрольного пакета акций и приведет к дальнейшим задержкам, заявила компания.

«RBI будет пытаться оспорить это решение всеми доступными законными средствами», — добавили представители финансовой организации.

Райффайзенбанк работает в России с 1996 года и является частью Raiffeisen Bank International AG. Сейчас RBI рассматривает возможный выход из капитала Райффайзенбанка. В январе глава группы сообщил, что продажа банка рассматривается как наиболее вероятный сценарий.

Ранее один из банков решил повысить комиссии за переводы в евро с сентября.