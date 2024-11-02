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Закачка газа в подземные хранилища Европы упала до минимума за 12 лет

GIE: закачка газа в европейские ПХГ упала до минимума с 2012 года

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Global Look Press

Закачка газа в европейские подземные хранилища (ПХГ) в октябре опустилась до 3,13 млрд кубометров, что является минимальным значением с 2012 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Между тем поступления сжиженного природного газа (СПГ) с терминалов в газотранспортную систему Европы увеличились по сравнению с сентябрем и достигли 8,77 млрд кубометров. Прирост составил 11% в месячном выражении.

По состоянию на 31 октября запасы газа в европейских хранилищах составляли 95,15%. Это на 2,52 процентного пункта выше, чем в среднем за последние пять лет.

Экспорт российского СПГ по итогам октября достиг рекордных с начала года 3,06 млн тонн. Более того, показатель уступил лишь рекорду в 3,2 млн тонн, установленному в декабре прошлого года.

Ранее две европейских страны нашли способ поставлять газ через Украину.

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