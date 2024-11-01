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Россия нарастила вывоз СПГ до максимума за год

Kpler: экспорт российского СПГ достиг рекордных за год 3,06 млн тонн

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия по итогам октября направила на экспорт 3,06 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ). Это максимальный объем поставок в 2024 году, отмечает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Kpler.

В годовом выражении экспорт российского СПГ вырос на 2,5%. Более того, октябрьский показатель уступил лишь рекорду в 3,2 млн тонн, установленному в прошлом декабре.

Основным покупателем энергоносителя у РФ в октябре была Азия. В регион отправилось 1,33 млн тонн СПГ. Вторым по объему рынком сбыта стала Европа с 1,16 млн тонн.

Всего за десять месяцев поставки российского СПГ за рубеж выросли на 4,65% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составили 27,4 млн тонн.

Правительство РФ рассчитывало, что по итогам 2024 года Россия нарастит экспорт СПГ до 38 млн тонн. Сделать это планировалось главным образом за счет запуска первой линии на заводе «Арктик СПГ-2». Однако прогноз пришлось пересмотреть в сторону понижения после того, как США ввели санкции против компаний, поддерживающих проект.

Ранее Россия расширила теневой флот для перевозки СПГ.

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