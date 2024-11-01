Экономист: Россия попала в замкнутый круг из-за странной логики Центробанка

Продвигаемая российским Центробанком денежно-кредитная политика привела к «топтанию на месте», считает экономист, гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев. С нынешними высокими депозитными ставками инвесторы предпочитают хранить деньги, а не вкладываться в развитие предприятий, что, в свою очередь, вновь приводит к высокой ставке, — это говорит о попадании России в замкнутый круг из-за странной логики регулятора, заявил он в беседе с Tsargrad.tv.

Повышая ключевую ставку, ЦБ стремится замедлить инфляцию, однако вместо этого запускает механизм аккумулирования денег населения – они предпочитают их не тратить, а держать на депозитах, что выгодно с учетом высоких процентов, так происходит изъятие средств – не только из потребления, но и из инвестирования, объяснил эксперт.

Самиев напомнил, что регулятор сообщает о максимальном уровне ВВП при существующих ресурсах и производительности – значит, для дальнейшего развития необходимо расширение предложения и инвестиции в предприятия. Однако бизнесу тоже выгоднее хранить средства на депозитах под 20% и более – это гарантирует прибыль, но исключает инвестиции. В свою очередь, высокая ставка держится как раз на фоне отсутствия инвестирования.

«Получается, что мы в замкнутый круг какой-то попадаем. Предприятия должны инвестировать, в том числе те ресурсы, которые у них у самих есть, не кредитные. Но они этого не будут делать, потому что ставка высокая», — подчеркнул экономист.

Напомним, ЦБ повысил ключевую ставку до рекордных 21%, назвав это вынужденной мерой. После этого Россия вышла на первое место в мире по величине реальной процентной ставки, опередив Мозамбик и Пакистан. Также в лидерах по этому показателю – Эквадор, Шри-Ланка, Демократическая Республика Конго и другие страны.

Эксперты ранее предупредили о волне дефолтов из-за роста ключевой ставки.