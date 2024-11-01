Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экономист: Россия попала в замкнутый круг из-за странной логики Центробанка

Экономист Самиев: из-за высокой ставки экономика России попала в замкнутый круг

close
Артем Сизов/«Газета.Ru»

Продвигаемая российским Центробанком денежно-кредитная политика привела к «топтанию на месте», считает экономист, гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев. С нынешними высокими депозитными ставками инвесторы предпочитают хранить деньги, а не вкладываться в развитие предприятий, что, в свою очередь, вновь приводит к высокой ставке, — это говорит о попадании России в замкнутый круг из-за странной логики регулятора, заявил он в беседе с Tsargrad.tv.

Повышая ключевую ставку, ЦБ стремится замедлить инфляцию, однако вместо этого запускает механизм аккумулирования денег населения – они предпочитают их не тратить, а держать на депозитах, что выгодно с учетом высоких процентов, так происходит изъятие средств – не только из потребления, но и из инвестирования, объяснил эксперт.

Самиев напомнил, что регулятор сообщает о максимальном уровне ВВП при существующих ресурсах и производительности – значит, для дальнейшего развития необходимо расширение предложения и инвестиции в предприятия. Однако бизнесу тоже выгоднее хранить средства на депозитах под 20% и более – это гарантирует прибыль, но исключает инвестиции. В свою очередь, высокая ставка держится как раз на фоне отсутствия инвестирования.

«Получается, что мы в замкнутый круг какой-то попадаем. Предприятия должны инвестировать, в том числе те ресурсы, которые у них у самих есть, не кредитные. Но они этого не будут делать, потому что ставка высокая», — подчеркнул экономист.

Напомним, ЦБ повысил ключевую ставку до рекордных 21%, назвав это вынужденной мерой. После этого Россия вышла на первое место в мире по величине реальной процентной ставки, опередив Мозамбик и Пакистан. Также в лидерах по этому показателю – Эквадор, Шри-Ланка, Демократическая Республика Конго и другие страны.

Эксперты ранее предупредили о волне дефолтов из-за роста ключевой ставки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами