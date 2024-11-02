Владелица «ФрутоНяни» осталась в компании после продажи долей других акционеров

Совладелец производителя детского питания «Прогресс» Ольга Белявцева осталась миноритарием в компании, после того как доли других акционеров были выкуплены. Об этом пишет РБК.

Мажоритарная доля компании была куплена структурами, связанными с владельцем Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимира Лисина, уточняет источник. Стоимость сделки могла составить более 75 млрд рублей.

В свою очередь представитель активов Белявцевой подтвердил, что предпринимательница останется в компании.

Компания «Прогресс» является крупнейшим в России производителем детского питания. В нее входят бренды «ФрутоНяня», «Малышам», «Липецкий бювет».

2 сентября Bloomberg подсчитал состояние богатейших россиян. С начала 2024 года бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин увеличил свой капитал на $3,54 млрд — до $27,5 млрд.

Ранее сообщалось, что «Черноголовка» купила бизнес по производству детского питания Kraft Heinz.