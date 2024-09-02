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Bloomberg подсчитал состояние богатейших россиян

Bloomberg: состояние богатейших россиян с января по август выросло на $28,4 млрд

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Александр Гальперин/РИА Новости

Состояние богатейших людей России увеличилось на $28,431 млрд с начала 2024 года. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg.

Так, состояние основателя «Северстали» Алексея Мордашова за первые восемь месяцев 2024 года увеличилось на $5,73 млрд — до $26,6 млрд. Сооснователь компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко за этот период заработал $5,26 млрд, увеличив свой капитал до $24,1 млрд. Основатель «Лукойла» Вагит Алекперов разбогател на $3,59 млрд, теперь его состояние оценивается на $28,2 млрд. Бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин увеличил свой капитал на $3,54 млрд — до $27,5 млрд.

При этом крупные убытки в размере $5,51 млрд понес акционер крупнейшего производителя железной руды в России «Металлоинвест» Алишер Усманов. Сейчас он владеет $15,6 млрд.

Агентство с марта 2012 года публикует Bloomberg Billionaires Index, где приведены данные о состоянии 500 богатейших людей мира. Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых бизнесмены владеют долями.

Ранее основательница и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук в третий раз возглавила рейтинг Forbes 20 богатейших женщин России за 2024 год.

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