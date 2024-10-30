Россиянам рассказали, как выгодно продать квартиру в 2024 году

Первый шаг, который нужно сделать при продаже квартиры на вторичном рынке, — не спешить. Если есть желание продать квартиру по наиболее высокой цене, не стоит ставить слишком сжатые сроки. Это позволит дождаться подходящего покупателя, готового заплатить за объект его реальную стоимость, посоветовала в беседе с «Газетой.Ru» доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко.

Эксперт подчеркнула, что важную роль в формировании цены играет также транспортная доступность.

«Второй фактор — наличие рядом станций метро или автобусных остановок — существенно увеличивает стоимость жилья. Кроме того, квартира может подорожать, если вместе с ней продаются мебель и техника. Четвертый фактор — наличие подземных парковок, кладовых или парковочных комплексов поблизости — также повышает стоимость», — добавила экономист.

Коваленко отметила, что в текущих условиях может быть разумнее временно отказаться от продажи и сдать объект в аренду. По словам эксперта, доход от аренды — это весомая часть итоговой стоимости квартиры. В нынешней ситуации Коваленко рекомендовала рассмотреть вариант сдачи недвижимости в аренду, а затем продать ее, когда ключевая ставка снизится, что сделает условия для сделки более выгодными.

По оценке Росреестра, в первой половине 2024 года количество сделок по продаже вторичной недвижимости снизилось. Но с правильной стратегией продавцы могут рассчитывать на успешную сделку в будущем, заключила Коваленко.

По оценке коммерческого директора сервиса Яндекс Недвижимость Евгения Белокурова, из-за повышения ключевой ставки с 19 до 21% уровень скидок на вторичные квартиры увеличится на 0,5-1 процентный пункт, до 4,5-5% от стоимости лота.

Ранее сообщалось, что россияне стали намного чаще покупать квартиры на этапе котлована.