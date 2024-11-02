Крупный бизнес пожаловался на рост числа просрочек платежей от контрагентов

В третьем квартале текущего года российские компании столкнулись с заметным увеличением количества просроченных платежей со стороны своих деловых партнеров. Об этом пишут «Ведомости».

Согласно опросу Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), 37% представителей бизнеса столкнулись с проблемой неплатежей со стороны своих контрагентов. За период с июля по сентябрь количество компаний, пострадавших от неплатежей, увеличилось на 15 процентных пунктов по сравнению с предыдущим кварталом. В то же время во втором квартале только 22% респондентов упомянули эту проблему.

Представитель РСПП рассказал «Ведомостям», что в опросе приняли участие около 150 юридических лиц, 45% из которых представляют обрабатывающую промышленность. Вторыми по численности стали торговые компании.

По словам представителя союза, такое изменение доли бизнеса, пострадавшего от неплатежей контрагентов, фиксируется впервые. В РСПП полагают, что эта динамика может быть связана с ухудшением финансового положения ряда компаний и снижением доступности оборотных кредитов. Согласно результатам исследования, 11% участников опроса не могут получить доступ к заемным финансовым ресурсам, а 22% испытывают нехватку оборотных средств.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов на заседании Совета Федерации в конце октября заявил, что высокие проценты по кредитам могут привести к массовым банкротствам российских промышленных компаний. По его словам, предоплата за производство высокотехнологичной продукции составляет от 30% до 40% от стоимости контракта, а остальную сумму предприятия вынуждены брать в кредит. Чемезов отметил, что при текущих ставках проценты по кредитам съедают всю прибыль, которую компании получают от производства.

1 ноября директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова заявила, что возможное банкротство некоторых компаний может стать «благом для экономики» РФ, поскольку сейчас рынок труда в стране сталкивается с серьезными ограничениями.

Ранее предприниматели рассказали, почему перестали ходить за кредитами в банк.