Предприниматели рассказали, почему перестали ходить за кредитами в банк

Почти три четверти компаний и индивидуальных предпринимателей (73%) предпочитают брать кредиты, не посещая офис банка. Об этом свидетельствуют результаты опроса Делобанка, проведенного в сентябре. Результаты есть у «Газеты.Ru».

30% респондентов сообщили, что оформляют кредитные продукты для бизнеса в мобильном приложении, еще 22,5% делают это на сайте банка. 20,5% предпочитают, чтобы представитель кредитной организации приехал к ним. Получение заемных средств непосредственно в офисе банка выбирают лишь 26% опрошенных.

При этом количество предпринимателей, предпочитающих дистанционное оформление услуги, растет: 82,5% опрошенных отметили, что в будущем планируют получить кредит, не посещая банк.

Участники опроса рассказали, что в 2024 году сталкивались с ситуациями, когда необходимо было совершить срочный платеж, а денег на счете недостаточно. 45% респондентов из-за этого упускали товар по выгодной цене, 38,5% опрошенных не хватало средств из-за разницы курса валют. Еще 36% компаний требовались деньги на срочный ремонт или замену оборудования, 35% – на аренду, налоги, зарплаты, оплаты контрагентам или поставщикам.

Треть опрошенных – 32,5% – сказала, что в подобных случаях альтернативой кредиту является овердрафт одна из форм кредитования, которая позволяет списывать с банковского счета больше денег, чем на нем есть в момент платежа, который также можно оформить дистанционно. Им планируют воспользоваться половина из числа тех, кто сталкивался с нехваткой денег на срочные платежи. 28,3% ответили, что уже пользовались овердрафтом.

По мнению директора Делобанка Ирины Кузьминой, желание предпринимателей получать заемные деньги, не посещая банк, связано с экономией времени.

«Предприниматели ценят свои ресурсы и не хотят тратить время на посещение офисов банка. Им нравится, когда банк быстро выносит решение и просит собрать небольшой пакет документов. Поэтому компании обращают больше внимания на дистанционные кредиты и альтернативные продукты, например, овердрафт. Бизнес знает, что деньги на срочные платежи есть всегда, при этом нет необходимости забирать из оборота часть выручки каждый месяц для погашения кредита», – пояснила Кузьмина.

Исследование было проведено в сентябре.

Ранее малый и средний бизнес получил свыше 10 млрд рублей.