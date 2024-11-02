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Выставленную на продажу недвижимость Блиновской назвали сомнительным активом

Риелтор Ашихмин: ФНС может аннулировать продажу недвижимости Блиновской

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Федеральная налоговая служба (ФНС) может аннулировать сделки по продаже недвижимости обвиняемой в уклонении от налогов «королевы марафонов» Елены Блиновской в случае признания ее банкротом. Об этом в разговоре с РИА Недвижимость рассказал член правления ассоциации брокеров AREA Григорий Ашихмин.

«К Елене применены большие налоговые иски, если ее признают банкротом, все сделки могут быть аннулированы», — сказал Ашихмин, напомнив, что налоговая инспекция имеет право разворачивать сделки в сроки до трех лет с момента подачи на банкротство.

По словам специалиста, в таком случае выставленная на продажу недвижимость Блиновской — сомнительный актив, несущий риск потери имущества в будущем.

Как рассказала брокер агентства недвижимости Whitewill Екатерина Левина, «королева марафонов» является собственницей недвижимости в поселке «Миллениум» в Подмосковье. По ее словам, это место пользуется большим спросом у покупателей, которые ищут элитное загородное жилье.

14 октября Telegram-канал SHOT сообщал, что Блиновская выставила на продажу всю недвижимость, чтобы погасить задолженность перед государством в размере свыше 1 млрд рублей.

17 октября стало известно, что защита Блиновской добилась снятия ареста с ее автомобилей. По информации Telegram-канала Mash, блогерша намерена продать свой Lamborghini Urus за 38 млн рублей и внести эти деньги в казну в счет погашения налогового долга.

Ранее расследование дела мужа Блиновской приостановили.

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