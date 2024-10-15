Расследование дела Блиновского приостановлено

Расследование уголовного дела в отношении мужа Елены Блиновской Алексея приостановили из-за его службы в ВС РФ в зоне военной операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Расследование приостановлено в связи с его службой», — сказал он.

Блиновский отправился на военную операцию в апреле 2024 года. В июне его объявили в розыск из-за того, что он не приходил к следователю и не знакомился с материалами дела. В сентябре мужчину задержали.

Елена и Алексей Блиновский обвиняются в сокрытии от налоговой более 900 млн рублей. Следствие считает мужчину пособником преступлений его жены, которая является создателем тренинга личностного роста «Марафон желаний».

Савеловский суд Москвы рассматривает дело по существу. Дело Блиновского, как сообщает агентство, выделено в отдельное производство.

В сентябре мужа «королевы марафонов» привлекли к следственным действиям в рамках уголовного дела в отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева, арестованного по подозрению в особо крупном мошенничестве.

Ранее суд подтвердил законность начисления Блиновской миллиарда рублей налогов.