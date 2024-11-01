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Следователи изучают дело о махинациях с жилищными субсидиями Минобороны

СК расследует дело о махинациях с жилищными субсидиями МО на десятки миллионов

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Следователи расследуют уголовное дело о мошенничестве с жилищными субсидиями Минобороны РФ на десятки миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Дело расследуется в отношении замначальника филиала «Южный» ФГАУ «Росжилкомплекс» МО РФ Сергея Теры, который в составе организованной группы обвиняется в мошенничестве при получении выплат, а также злоупотреблении должностными полномочиями.

Кроме того, по этому делу проходит Геннадий Гаев, обвиняемый в мошенничестве при получении выплат и покушении на дачу взятки, и Эльбрус Тебиев, обвиняемый в мошенничестве при получении выплат, совершенном организованной группой.

По данным следствия, в 2021–2024 годах Сергей Тера, Марина Тера, Шустова, Каирова и Дзукаева за взятку оказали содействие Гаеву и Тебиеву в получении увеличенных жилищных субсидий, внеся в жилищные дела ложные сведения. Этим они причинили ущерб Минобороны в размере нескольких десятков миллионов рублей.

Отмечается, что Сергей Тера заключен под стражу, остальные фигуранты дела отправлены под домашний арест.

До этого СК возбудил дело против сотрудников «Радиотехнического института имени академика А.Л. Минца», подозреваемых в хищении 130 млн руб.

Ранее установлен организатор хищения имущества Минобороны стоимостью 244 млн рублей.

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