Стало известно, насколько разбогатели российские миллиардеры с начала года

Российские миллиардеры с начала года стали богаче еще на $24,29 млрд. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Лидером по приросту капитала стал бывший бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко. Его состояние за период выросло на $6,37 млрд, достигнув $25,2 млрд. В общем рейтинге BBI бизнесмен занимает 75 место из 500.

Состояние основателя «Северстали» Алексея Мордашова с января увеличилось на $5,89 млрд. Сегодня его капитал оценивается в $26,8 млрд. Мордашов находится на 67 строчке BBI.

Основатель «Лукойла» Вагит Алекперов за семь месяцев стал богаче на $3,24 млрд. Его состояние выросло до $27,9 млрд. Миллиардер занимает 63 строчку в рейтинге Bloomberg.

Самым богатым россиянином по-прежнему остается один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, который занимает 56 строчку BBI. С начала года состояние бизнесмена выросло на $498 млн, до $31,6 млрд.

До этого глава НОВАТЭК Леонид Михельсон возглавил рейтинг крупнейших налогоплательщиков РФ.

Ранее стало известно, сколько российские бизнесмены заработали на дивидендах с 2023 года.