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В Банке России опровергли наличие коварных планов

ЦБ: коварных планов полностью остановить кредитование никогда не было

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Алексей Куденко/РИА Новости

Ограничительные меры Банка России направлены на рискованное кредитование, заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова. Ее слова приводит ТАСС.

«Коварных планов полностью остановить кредитование у нас не было никогда. Мы такое не озвучивали», — подчеркнула представитель регулятора.

По словам Даниловой, существенная часть предприятий и отраслей оказались не очень чувствительными к ужесточению денежно-кредитной политики ЦБ. В последние месяцы в России наблюдается рост корпоративного кредитования темпом больше 20%. В то же время темпы роста розничного рынка замедлились с 2% до 1%.

Между тем владельцы торговых центров начали бить тревогу. Многие ТЦ обременены кредитами, в том числе с плавающей ставкой. После повышения ключевой ставки до рекордного 21% бизнесу стало сложнее поддерживать финансовую стабильность. По оценкам экспертов, более 200 ТЦ рискуют стать банкротами в 2025 году из-за долгов.

Ранее Россию признали страной с самой высокой реальной процентной ставкой.

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