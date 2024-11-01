В Банке России опровергли наличие коварных планов

Ограничительные меры Банка России направлены на рискованное кредитование, заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова. Ее слова приводит ТАСС.

«Коварных планов полностью остановить кредитование у нас не было никогда. Мы такое не озвучивали», — подчеркнула представитель регулятора.

По словам Даниловой, существенная часть предприятий и отраслей оказались не очень чувствительными к ужесточению денежно-кредитной политики ЦБ. В последние месяцы в России наблюдается рост корпоративного кредитования темпом больше 20%. В то же время темпы роста розничного рынка замедлились с 2% до 1%.

Между тем владельцы торговых центров начали бить тревогу. Многие ТЦ обременены кредитами, в том числе с плавающей ставкой. После повышения ключевой ставки до рекордного 21% бизнесу стало сложнее поддерживать финансовую стабильность. По оценкам экспертов, более 200 ТЦ рискуют стать банкротами в 2025 году из-за долгов.

Ранее Россию признали страной с самой высокой реальной процентной ставкой.