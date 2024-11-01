В России зафиксировали перегрев рынка корпоративного кредитования

Центральный банк России фиксирует перегрев на рынке корпоративного кредитования. Об этом заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова на встрече клуба молодых экономистов «Что будет дальше», передает ТАСС.

Глава департамента отметила, что регулятор с июля видит замедление темпов роста розничного рынка. По ее словам, сейчас показатель снизился в два раза — с 2% до 1%.

«Но при этом мы видим, что корпоративное кредитование до сих пор растет годовым темпом больше 20%, и видим, что существенная часть компаний, отраслей оказалась не очень чувствительной к нашей процентной ставке», — сказала Данилова.

28 октября президент России Владимир Путин заявил, что несмотря на достаточно высокие процентные ставки, корпоративное кредитование в России продолжает расти быстрыми темпами. Глава государства отметил, что необходимо обеспечивать устойчивый, сбалансированный рост корпоративного кредитного портфеля.

Ранее в ЦБ рассказали, зачем требуется ужесточение денежно-кредитной политики.