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В октябре 12 марок подняли цены на автомобили в России

«Автостат»: в октябре 12 автобрендов повысили цены, а три — понизили

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Chery

В октябре 2024 года 12 брендов, присутствующих на российском рынке, повысили цены на свои автомобили. Об этом сообщило агентство «Автостат».

Сразу несколько моделей подорожали у брендов Geely, Chery, OMODA, EXEED, JAECOO, Haval, Belgee, TANK и KNEWSTAR.

Например, модель Geely Atlas Pro подорожала на 1,4 – 3,7%, Chery Tiggo 7 PRO Max – на 1,5 – 2,7%. Автомобиль OMODA С5 подорожал на 1,1 – 2,2%.

При этом сразу три бренда снизили цены на свои автомобили. «КАМАЗ Компас 5» стал дешевле на 7,9–14,8%, кроссовер DFSK ix7 — на 10%, электрический седан Evolute i-PRO — на 4,7%.

Незадолго до этого портал «Автостат» сообщал, что повышение ставки утильсбора отразится на ценах автомобилей после Нового года. Соответствующее мнение высказал гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский. По его мнению, импортеры будут компенсировать рост ставки при помощи различных программ поддержки.

Ранее сообщалось, что стоимость ОСАГО для легковушек планируют повысить на 30%.

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