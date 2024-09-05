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Стоимость ОСАГО для легковушек планируется повысить на 30%

НАС: страховщики готовят повышение на 30% цены ОСАГО для легковых машин

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Стоимость полисов ОСАГО в России для автовладельцев уже до конца года должна вырасти на треть. Об этом заявил «Газете.Ru» вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Антон Шапарин.

«Страховые компании рассматривают повышение стоимости ОСАГО на 30% в России в этом году и будут лоббировать это решение через свое объединение, которое, в свою очередь, влияет на Центробанк. Когда это может произойти, однозначно сказать нельзя, потому что для этого нужно решение Центробанка», — рассказал Шапарин.

Накануне ЦБ сообщил о планируемом повышении тарифов ОСАГО для грузовиков и мотоциклов, а также заявил о намерении корректировать региональные коэффициенты, пока не затрагивая легковые машины. Опрошенные «Газетой.Ru» страховые компании напротив говорят о необходимости повышения цен на ОСАГО именно в наиболее массовом сегменте — легковых автомобилей. Подробнее о планируемом повышении цен на ОСАГО — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что мусульмане Татарстана стали массово отказываться от ОСАГО из-за религиозных соображений.

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