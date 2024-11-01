Российские миллиардеры стали еще богаче

С начала года российские миллиардеры стали богаче еще на $26,274 млрд. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Сильнее всего за 10 месяцев 2024 года выросло состояние председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина — на $4,81 млрд. Капитал бизнесмена оценивается в $28,8 млрд. Лисин занимает 63 строчку в списке богатейших людей мира.

На втором месте по приросту капитала оказался основатель «Северстали» Алексей Мордашов. С начала года его состояние увеличилось на $4,75 млрд, до $25,6 млрд. Миллиардер на 73 месте в рейтинге Bloomberg.

Тройку замыкает сооснователь компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко. За десять месяцев российский бизнесмен заработал $4,2 млрд, увеличив состояние до $23 млрд. Мельниченко занимает 89 строчку BBI.

Наибольшие убытки в этом году понес акционер «Металлоинвеста» Алишер Усманов. Его состояние сократилось на $6,46 млрд — до $14,6 млрд. Бизнесмен находится на 154 месте в списке.

На днях стало известно, что долларовый миллиардер и отец 23 детей Роман Авдеев продал все свои активы в России.

Ранее Китай лишился трети долларовых миллиардеров из-за депрессии в экономике.