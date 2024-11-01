Эксперт: Россия теряет триллион рублей в год из-за жесткой политики ЦБ

Жесткая денежно-кредитная политика Центробанка обходится России в 1 трлн рублей в год, подсчитал предприниматель, эксперт по правовым вопросам «Опоры России» Алексей Петропольский. Это минимальная сумма без учета дальнейших последствий сегодняшней ситуации, заявил он в беседе с Tsargrad.tv.

Сумму в триллион рублей государство теряет, в том числе компенсируя банкам разницу со ставками, по которым они выдавали ипотечные займы – это колоссальная сумма, отметил Петропольский.

«У нас бюджет – всего около 40 триллионов. И из них один триллион уходит на компенсацию разницы ставок», — добавил он.

Он напомнил, что раньше бизнес мог воспользоваться субсидией, получив 70% возврата от ставки рефинансирования, однако сегодня ее урезали, объяснив нехваткой средств в бюджете. По мнению эксперта, до конца года эту меру нужно вернуть – в противном случае стратегически важные для экономики направления производства и торговли перезапустить не получится.

Проблемой является и выгода депозитных ставок – они достигают 22-24%, и из-за этого люди предпочитают не тратить деньги, а хранить. А вот бизнес, вынужденный брать на развитие займы по высоким ставкам, перекладывает это на конечных потребителей, из-за чего растут цены на товары и услуги, объяснил Петропольский.

«Люди просто не покупают то, что становится дороже, откладывают на потом, несут деньги на вклады. И тем самым мы добиваемся того, что экономика охлаждается», — заключил он.

Напомним, ЦБ повысил ключевую ставку до рекордных 21%, назвав это вынужденной мерой. После этого Россия вышла на первое место в мире по величине реальной процентной ставки, опередив Мозамбик и Пакистан. Также в лидерах по этому показателю – Эквадор, Шри-Ланка, Демократическая Республика Конго и другие страны.

Ранее экономист заявил, что Россия попала в замкнутый круг из-за странной логики Центробанка.