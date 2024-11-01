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Назван доход, который нужен семьям для комфортной жизни с ипотекой в Москве

Специалист Пысин: желающим взять ипотеку нужно следить за кредитной историей

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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Семьям в Москве в среднем нужно зарабатывать 460 тыс. рублей в месяц, чтобы комфортно выплачивать ипотеку за двухкомнатную квартиру в спальном районе стоимостью в 15 млн рублей при условии, что ее возьмут на 25 лет с 30% первоначальным взносом. Об этом РИАМО рассказал генеральный директор агентства недвижимости ЦДН («Центральный Департамент Недвижимости») Анатолий Пысин.

В случае, если при прежних условиях первоначальный взнос составит 20%, доход должен составлять чуть более 520 тыс. рублей в месяц.

«В целом же у каждой семьи свои потребности, образ жизни, привычки. Поэтому, рассчитывая величину доступного ипотечного кредита, люди идут от обратного: сначала фиксируют свои обязательные траты и, исходя из оставшейся суммы, определяют, какую сумму кредита могут получить», — уточнил Пысин.

При этом эксперт уточнил, что банк может не одобрить кредит даже в том случае, если человек имеет высокий доход. Он посоветовал уделять особое внимание своей кредитной истории и не допускать просрочку платежа по другим кредитам.

Эксперт по жилой недвижимости, частный риэлтор Анна Дягилева до этого рассказала «Газете.Ru», что брать ипотеку с маленьким первоначальным взносом или без него не стоит.

Ранее в Минфине пообещали, что лимитов по «Семейной ипотеке» хватит до конца года.

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