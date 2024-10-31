Необходимый для ипотеки доход оказался в несколько раз выше средних зарплат россиян

Доход, необходимый для оплаты ипотеки на «однушку» в мегаполисе, оказался в два-три раза выше средних зарплат россиян. Об этом пишет «РБК-Недвижимость», ссылаясь на данные ЦИАН и Росстата.

Так, средняя зарплата в Москве составляет порядка 133,5 тыс. рублей в месяц. Между тем размер дохода для комфортной ипотеки на текущих рыночных условиях оценивается в 346,4 тыс. рублей. Таким образом, разница составляет 2,6 раза.

Аналогичная ситуация наблюдается в Санкт-Петербурге: нужный доход для обслуживания кредита оценивается в 235 тыс. рублей, в то время как средняя зарплата жителя города составляет 90,5 тыс. рублей.

Самый большой разрыв в реальных и рекомендованных доходах фиксируется в Казани — 76,3 против 210,2 тыс. рублей соответственно.

На фоне снижения доступности ипотеки из-за заградительных ставок все больше россиян принимают решения снимать квартиру. Возросший спрос способствовал скачку арендных ставок. Цены в третьем квартале взлетели на 70%, обновив исторические максимумы.

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