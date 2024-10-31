Аналитики предупредили о волне дефолтов из-за роста ключевой ставки

В 2025 году возможна волна корпоративных дефолтов, вызванная ростом ключевой ставки Банка России. К такому выводу пришли участники пленарной сессии конференции «Будущее облигационного рынка», пишут «Ведомости».

Аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА», организовавшего конференцию, отметили, что в настоящее время эмитенты долговых бумаг все еще выдерживают повышение расходов на их обслуживание. Однако эффект от роста ставок еще не полностью догнал заемщиков. Это связано с тем, что многие брали кредиты с фиксированным процентом еще до ужесточения денежно-кредитной политики.

Эксперты предположили, что запас прочности компаний может истощиться. Причиной тому станет сохранение высоких ставок на длительный период, уточнили аналитики.

25 октября Центральный банк России повысил ключевую ставку до 21% годовых, что стало рекордным значением с 2002 года. Такое решение регулятор объяснил высоким уровнем инфляции.

31 октября глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что повышение ключевой ставки было вынужденной мерой.

Ранее экономист назвал главные вызовы российской экономики к концу года.