Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, где предпочитают жить самозанятые россияне

Заммэра Москвы Багреева: в столице работает 16% от всех самозанятых россиян

close
Kate Stock/Shutterstock/FOTODOM

Каждый шестой самозанятый россиянин живет в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заммэра столицы, руководителя столичного департамента экономической политики и развития Марию Багрееву.

«В Москве работает 16% от всех самозанятых, зарегистрированных в России. На 1 октября 2024 года их число достигло 1,82 млн человек», — поделилась она.

За период с января по сентябрь московские самозанятые заработали 366 млрд рублей. Всего за время действия этого налогового режима (с 1 января 2019 года) доход самозанятых жителей столицы составил более 1,3 трлн рублей.

Самыми популярными видами деятельности у самозанятых являются пассажирские перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг, строительство, репетиторство.

В последнее время российские компании стали чаще привлекать к работе внештатных специалистов. Оборот онлайн-сервисов по найму временных сотрудников по итогам второго квартала вырос в 1,5 раза.

Ранее самозанятым рассказали, как копить на пенсию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами