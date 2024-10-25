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Самозанятым рассказали, как копить на пенсию

Экономист Балынин рекомендовал самозанятым копить на пенсию с помощью вклада

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Самозанятым россиянам стоит самостоятельно копить на пенсию. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Экономист подчеркнул, что самозанятым никто не запрещает откладывать средства уже сейчас, чтобы обеспечить себе достойную пенсию в будущем. Балынин рекомендовал откладывать на пенсию с помощью различных финансовых инструментов: от банковских вкладов до участия в негосударственных пенсионных фондах или программе долгосрочных сбережений.

Экономист уверен, что проактивный подход самозанятых к пенсионным накоплениям – важный аспект финансовой безопасности. По словам Балынина, если самозанятость рассматривается как форма предпринимательства, необходимо максимально формировать проактивность самозанятых в вопросе создания своего пенсионного капитала.

Другим возможным решением, по мнению Балынина, может стать внесение изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации, что позволило бы самозанятым участвовать в системе обязательного социального страхования. В этом случае самозанятые получат право на социальные выплаты и накопление трудового стажа, однако для этого потребуется уплата дополнительных взносов, что приведет к увеличению налоговой нагрузки, уточнил экономист.

«Введение обязательных взносов для самозанятых, безусловно, добавит нагрузку, что может привести к утрате специфики режима самозанятости. Самозанятые в России сталкиваются с проблемой отсутствия пенсионных прав и страхового стажа, так как не уплачивают страховые взносы. В настоящее время они платят налог на профессиональный доход: 4% при работе с физическими лицами и 6% при взаимодействии с юридическими лицами. Однако это не обеспечивает их социальную защиту, которая доступна наемным работникам, включая выплаты по больничным листам и пособия по беременности и родам», — пояснил Балынин.

Эксперт отметил, что многие самозанятые, совмещающие свою деятельность с работой по найму, все же получают страховой стаж и имеют право на социальные выплаты. Однако для тех, кто полностью работает на себя, риск отсутствия минимального количества пенсионных коэффициентов и необходимого стажа высок, что в будущем может лишить их права на страховую пенсию, подчеркнул эксперт. В таком случае самозанятые смогут рассчитывать только на социальную пенсию, размер которой ниже страховой, уточнил эксперт.

С 1 апреля 2024 года размер социальной пенсии по старости составлял 7 733,34 рубля.

Ранее стало известно, как выгоднее всего получать пенсию.

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