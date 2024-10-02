Российские компании стали чаще привлекать к работе внештатных специалистов

Российские компании стали чаще привлекать к работе временных сотрудников и самозанятых. Во втором квартале рост оборота онлайн-платформ по подбору работников с альтернативной занятостью вырос на 50%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Smart Ranking.

Выручка таких сервисов по итогам апреля — июня подскочила на 70%. Доходы процессинговых площадок (занимаются оформлением внештатных работников и перечислением им оплаты) за период выросли на 35%.

Почти 20% опрошенных компаний в РФ заявили о высоком уровне текучки кадров. Чаще всего с такой проблемой сталкивается бизнес в сферах ретейла (24%), производства (14%) и охраны (14%). Наиболее распространенный срок закрытия массовых вакансий составляет от 15 до 30 дней.

До этого в Северной Осетии зафиксировали резкий скачок числа самозанятых. За год прирост составил 35%.

Ранее россияне назвали главные преимущества самозанятости.