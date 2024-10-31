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В Минфине рассказали об объеме лимитов по «Семейной ипотеке» до конца года

Минфин: лимитов по «Семейной ипотеке» хватит до конца 2024 года

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Shutterstock

Увеличения лимитов по программе «Семейная ипотека» на 350 млрд рублей хватит до конца текущего года. Об этом сообщается в материалах на сайте Минфина РФ.

»Правительством РФ согласованы изменения в решении о предоставлении субсидии ДОМ.РФ на увеличение лимита в размере 350 млрд рублей по льготной программе «Семейная ипотека». Лимиты по программе увеличиваются с 5,9 трлн рублей до 6,25 трлн рублей включительно», — сказано в заявлении.

9 октября «Известия» со ссылкой на данные «Дом.РФ» писали, что по итогам сентября российские банки выдали 34 тыс. кредитов по программе семейной ипотеки на общую сумму 199 млрд рублей. Показатель на 15% превысил результат августа, приблизившись к майскому значению.

25 октября Центральный банк России повысил ключевую ставку до 21% годовых, что стало рекордным значением с 2002 года. Такое решение регулятор объяснил высоким уровнем инфляции.

Льготная потека для семей с детьми продлена до 2030 года, но сегодня она настолько популярна, что средства в банках на субсидирование ставки разлетаются быстрее тех самых пирожков. Пока рынок только учится жить без другой нашумевшей программы с господдержкой, которая была запущена в 2020 году и завершилась этим летом этого. Урок длится всего чуть больше трех месяцев. Тем временем, чтобы сбалансировать спрос на семейную ипотеку, банки вынуждены изменять условия, в том числе, повышая размер первоначального взноса. ВТБ и Альфа-Банк уже увеличили стартовый взнос до 50%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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