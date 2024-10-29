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Китай лишился трети долларовых миллиардеров из-за депрессии в экономике

FT: число долларовых миллиардеров в Китае упало на треть из-за слабой экономики

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Shutterstock

За последние три года число долларовых миллиардеров в Китае сократилось с 1185 до 753 человек. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на исследование Hurun.

Основные причины такого резкого сокращения числа сверхбогатых китайцев — строгие меры регуляторов, ослабление экономики и депрессия на фондовом рынке, поясняют аналитики.

Многие из тех, кто выбыл из списка долларовых миллиардеров, ранее были состоятельными застройщиками. Девелоперы потеряли состояние после краха некогда процветающего рынка недвижимости Китая.

Согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index (BBI), самым богатым человеком Китая на сегодняшний день является основатель китайского маркетплейса Pinduoduo и его дочерней структуры Temu Колин Хуан. Его состояние оценивается в $44,3 млрд. Второе место занимает глава ByteDance (ей принадлежит TikTok) Чжан Имин с $43 млрд.

Ранее Илон Маск за день заработал $33,5 млрд.

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