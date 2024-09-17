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Boeing пошел на крайние меры из-за забастовки рабочих

Boeing полностью прекратил наем и отменил все командировки из-за забастовки

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Francois Mori/AP

Авиастроительный гигант Boeing объявил о замораживании найма, приостановке служебных командировок и сокращении расходов на поставщиков в рамках масштабных мер по экономии средств. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Это вызвано забастовкой более 30 тыс. рабочих, которая началась в пятницу после провала переговоров о новом контракте.

«Забастовка подвергает серьезному риску наше восстановление, и мы должны принять необходимые меры для сохранения денежных средств», – заявил финансовый директор Boeing Брайан Уэст.

Он отметил, что компания сфокусирована на экономии наличности. Помимо заморозки найма, Boeing приостанавливает большинство заказов поставщикам для самолетов 737 Max, 767 и 777. Также будут «существенно сокращены» расходы на поставщиков. Финансирование безопасности, качества и прямой поддержки клиентов не пострадает.

До этого рейтинговые агентства Moody's и Fitch поставили рейтинги Boeing на пересмотр из-за риска понижения. Затянувшаяся забастовка может повысить стоимость заимствований для производителя с уже значительным долгом.

Ранее в NASA отказались признать провалом первый пилотируемый полет Boeing Starliner.

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