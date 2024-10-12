Корпорация Boeing объявила о сокращении персонала

Американская корпорация Boeing, специализирующаяся на производстве авиационной, космической и военной техники, решила сократить почти 10% персонала из-за сложностей в бизнесе. Об этом сообщается на сайте компании.

«В ближайшие месяцы мы планируем сократить численность нашей общей рабочей силы примерно на 10%. Эти сокращения коснутся руководителей, менеджеров и сотрудников», — заявил исполнительный директор и президент корпорации Келли Ортберг.

Он уточнил, что компания «находится в сложном положении» и должна «скорректировать уровень рабочей силы», чтобы он «соответствовал финансовой реальности». Ортберг также проинформировал о задержках в производстве самолетов программы 777X и 767 Freighter.

«Состояние нашего бизнеса и наше будущее восстановление требуют жестких действий», — подчеркнул президент компании.

В сентябре издание New York Times отмечало, что корпорация Boeing решила отправить в принудительный неоплачиваемый отпуск десятки тысяч своих сотрудников в связи с последствиями забастовки профсоюза механиков. Кроме того, авиастроительный гигант объявил о замораживании найма, приостановке служебных командировок и сокращении расходов на поставщиков в рамках масштабных мер по экономии средств.

Ранее в NASA отказались признать провалом первый пилотируемый полет Boeing Starliner.