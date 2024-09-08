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В NASA отказались признать провалом первый пилотируемый полет Boeing Starliner

NASA: капсула Boeing Starliner выполнила до 90% задач своей миссии

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NASA

Космический корабль Starliner компании Boeing справился почти со всеми задачами своего первого испытательного полета с командой на борту (Crew Flight Test, CTF). Об этом представители NASA сообщали в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на официальном сайте космического агентства.

Отделение аппарата от МКС произошло вечером 6 сентября. На следующий день Starliner успешно приземлился в пустыне штата Нью-Мексико на юге США. Возвращение капсулы завершило первый в истории испытательный пилотируемый полет этого корабля.

По словам представителей NASA, несмотря на многочисленные трудности, первый пилотируемый рейс Starliner нельзя считать провальным. Аппарат четко выполнил процедуру беспилотного возвращения, показав высокую точность приземления.

В космическом агентстве отметили, что миссия CTF оказалась реализована на 85-90%.

В дальнейшем инженеры Boeing и NASA намерены выяснить причину перегрева и потери герметичности двигательной системы корабля.

Из-за проблем с двигателями экипажу Starliner в лице астронавтов NASA Барри Уилмору и Суните Уильямс пришлось остаться на МКС, где они пробудут до февраля 2025 года, прежде чем вернуться на Землю на корабле Crew Dragon компании SpaceX.

Ранее в NASA раскрыли подробности операции по возвращению Boeing Starliner на Землю.

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