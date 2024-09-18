В России зависли сотни миллионов дивидендов индийских нефтяников

Сумма застрявших в России дивидендов индийских нефтяных компаний за последний год выросла с $600 млн до $900 млн, пишет The Indian Express со ссылкой на источники.

Речь идет о дивидендах ONGC Videsh, Oil India, Indian Oil Corporation и подразделения Bharat Petroleum Corporation от их участия в российских проектах по разведке и добыче нефти, которые застряли на банковских счетах в РФ из-за санкций.

Один из вариантов использовать эти деньги сейчас — увеличить инвестиции в России. Однако в настоящее время индийские нефтяники не планируют наращивать вложения в проекты в РФ.

Теоретически, Индия могла бы использовать деньги с российских счетов для частичной оплаты закупок нефти. Проблема заключается в том, что не все из перечисленных компаний покупают нефть. Кроме того, такую оплату сложно оформить с юридической точки зрения.

До этого министр нефти и природного газа республики Хардип Сингх Пури заявил, что Индия не планирует отказываться от закупок дешевой российской нефти.

Ранее сообщалось, что Запад продолжает закупать топливо из российской нефти в обход санкций.