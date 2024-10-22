Российские госкомпании на фоне санкций стали выплачивать меньше дивидендов

Из-за пандемии коронавируса и последствий от антироссийских санкций государственные компании «немного расслабились» по выплатам дивидендов за 2023 год, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев на конференции «Толк», передает РБК.

По его словам, ситуация в 2025 году должна улучшиться, многие госкомпании, которые какое-то время не платили дивиденды, продолжат это делать.

Поток дивидендов Минфин сможет обеспечить на более высоком уровне, хотя многие российские компании продолжают выплачивать хорошие дивиденды по настоящее время, добавил Моисеев.

По данным Росимущества, в прошлом году российские государственные компании перевели в федеральный бюджет дивиденды в размере 339 млрд рублей, что в два раза больше по сравнению с 2022 годом (753 млрд рублей).

Ранее американские законодатели призвали усилить санкции против России.