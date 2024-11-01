Стало известно, как часто россияне едят овощи

Минздрав рекомендует взрослому человеку съедать не менее 140 кг свежих овощей в год, включая 8-12 кг томатов и огурцов. Эти нормы, по данным ведомства, соответствуют современным требованиям здорового питания. 31% опрошенных россиян в 2024 году придерживаются этих рекомендаций против 20% в 2023-м. Это следует из опроса, проведенного компанией «Гродан». Результаты есть у «Газеты.Ru».

56% респондентов сейчас не едят овощи на постоянной основе, а 13% полностью исключили их из рациона.

Эксперты «Гродан» связали рост потребления овощей в 2024 году с успехами аграрной отрасли: Россия значительно увеличила производство овощей, фруктов и ягод. По данным Минсельхоза, к августу в организованном секторе было собрано 2,4 млн тонн овощей.

Тем не менее 34% опрошенных продолжают сомневаться в качестве покупной продукции, что остается главной причиной редкого употребления овощей или отказа от них.

При этом стереотип, что тепличные овощи уступают домашним, опрошенные назвали устаревшим.

Самыми популярными тепличными овощами среди россиян остаются огурцы (40% респондентов) и томаты (36%). Салаты выбирают 14% респондентов, перцы — 5%, кабачки — 3%, баклажаны — 2%.

Эксперты рекомендовали россиянам прислушаться к советам Минздрава и включать больше свежих овощей в свой рацион, поскольку они необходимы для поддержания крепкого иммунитета и общего здоровья.

Опрос был проведен в октябре среди 15 тыс. россиян.

Ранее эксперт оценил возможность дефицита сливочного масла в России.