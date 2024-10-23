Экономист высказался о дефиците масла

Слухи о дефиците сливочного масла в России, скорее всего, были запущены для оправдания роста цен на него. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его оценке, дефицита масла в стране сейчас нет.

«В январе-феврале 2024 года производство сливочного масла сократилось, но в марте выросло на 13%, что позволило по итогам первого квартала выйти на уровень прошлого года. В апреле-мае наблюдался небольшой рост, а в июне произошло снижение на 8,2%. По итогам полугодия разница с прошлым годом составила всего 0,2%. Однако в июле снижение продолжилось, и за 7 месяцев производство уменьшилось на 2,5%», — отметил экономист.

В августе объем вырос на 3,9% по сравнению с августом 2023 года и на 4,3% по сравнению с июлем 2024 года. Балынин уточнил, что годовое снижение составляет 1,7% и назвал этот показатель некритичным. По мнению экономиста, производство сливочного масла можно нарастить быстрее, чем, например, фруктов, где требуются годы для выращивания урожая. Ключевое – поддерживать стабильный рост производства молока, уверен эксперт.

По его словам, рост цен на масло действительно вызывает обеспокоенность, и этим можно объяснить появление новостей о дефиците товара. За восемь месяцев 2024 года цены увеличились на 12,3%, в то время как продукты питания подорожали всего на 4%. В августе рост цен на масло составил 17,6% по сравнению с августом 2023 года. Экономист сослался на статистику Росстата, по которой с 8 по 14 октября 2024 года цена масла выросла на 1,4%, а с 1 по 7 октября — на 1,6%.

Учитывая важность масла для граждан, Балынин считает важным не допустить дальнейшего роста цен при отсутствии дефицита. Эксперт обратил внимание на еще один риск — ухудшение качества товара. Экономист призвал усилить контроль за производителями масла, чтобы на полках в магазине было настоящее сливочное масло без каких-либо примесей. Также Балынин счел нужным наладить диалог с производителями масла по трем направлениям: увеличение производства, предотвращение необоснованного роста цен и контроль качества.

Как сообщала газета «Известия», крупнейшие производители сливочного масла начали ставить в известность федеральные торговые сети о приостановке производства или снижении объемов поставок этой продукции. Ситуация коснулась таких брендов, как «Простоквашино», «Село Зеленое», «Масло сливочное крестьянское». Telegram-каналы не исключили дефицита масла в магазинах.

Ранее в Минсельхозе опровергли введение госрегулирования цен на сливочное масло.