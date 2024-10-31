Россияне больше не смогут покупать пиво в полулитровых банках

Компания «Урбан Крафт», которая является единственным в РФ производителем алюминиевых банок объемом 0,5 литра, объявила о прекращении выпуска таких тар. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

«Пива в банках [объемом] 0,5 [литра] больше не будет. Как и любого другого напитка», — говорится в материале.

Журналисты пояснили, что «Урбан Крафт» начнет производить алюминиевые тары объемом 0,45 литра. Как рассказали в компании, соответствующее решение было принято в связи с падением спроса на классические полулитровые банки.

31 октября агентство РИА Новости со ссылкой на данные Статистической службы Европейского союза (ЕС) сообщило, что в августе региональное содружество существенно сократило поставки виски в РФ. Соответствующий показатель составил 18,7 тыс. тонн напитка, что на 21% меньше по сравнению с июлем.

По информации агентства, в денежном выражении экспорт достиг отметки в €20,6 млн. Значение «просело» на 11%.

При этом в период с мая по июль 2024 года ЕС, наоборот, активно наращивал поставки виски на российский рынок. В середине лета был зафиксирован максимальный показатель с начала текущего года, а именно — 23,7 тыс. тонн напитка.

Ранее в Государственной думе РФ предложили начать постепенно ограничивать часы продажи алкогольных напитков в стране.