Крымский банк столкнулся с масштабной DDoS-атакой

Крымский Генбанк столкнулся со значительной DDoS-атакой, которая стала одной из самых мощных в истории банка. Об этом сообщает пресс-служба финансового учреждения.

«Из-за воздействия этой атаки некоторые сервисы могут работать с перебоями и нестабильно. Мы осознаем важность надежной работы наших систем для клиентов и делаем все возможное для быстрого восстановления нормального функционирования всех услуг», — сказано в сообщении.

В июле сайт Центрального банка России подвергся DDoS-атаке, что привело к перебоям в его работе. Тогда в пресс-службе банка ВТБ сообщили, что российский банковский сектор подвергся DDoS-атаке, спланированной из-за рубежа.

В мае украинский Monobank подвергся мощной DDoS-атаке, что сказывалось на его работе.

Ранее сообщалось, что рост DDoS-атак по всему миру оказался выше, чем в России.