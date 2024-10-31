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Крымский банк столкнулся с масштабной DDoS-атакой

Крымский Генбанк столкнулся с одной из крупнейших DDoS-атак в своей истории

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Василий Батанов/РИА «Новости»

Крымский Генбанк столкнулся со значительной DDoS-атакой, которая стала одной из самых мощных в истории банка. Об этом сообщает пресс-служба финансового учреждения.

«Из-за воздействия этой атаки некоторые сервисы могут работать с перебоями и нестабильно. Мы осознаем важность надежной работы наших систем для клиентов и делаем все возможное для быстрого восстановления нормального функционирования всех услуг», — сказано в сообщении.

В июле сайт Центрального банка России подвергся DDoS-атаке, что привело к перебоям в его работе. Тогда в пресс-службе банка ВТБ сообщили, что российский банковский сектор подвергся DDoS-атаке, спланированной из-за рубежа.

В мае украинский Monobank подвергся мощной DDoS-атаке, что сказывалось на его работе.

Ранее сообщалось, что рост DDoS-атак по всему миру оказался выше, чем в России.

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