В ВТБ сообщили о DDoS-атаке на банки РФ

Российский банковский сектор подвергся DDoS-атаке, спланированной из-за рубежа. Об этом сообщили в пресс-службе банка ВТБ, пишет ТАСС.

«Небольшая часть клиентов ВТБ столкнулась с точечными ограничениями в работе банковских приложений по причине высокой загрузки инфраструктуры интернет-провайдеров», — говорится в сообщении.

На данный момент все сервисы банка работают без помех, уточнили в пресс-службе.

Утром в пятницу, 19 июля, начался глобальный сбой компьютерной техники, работающей на базе операционной системы Windows от компании Microsoft, из-за обновления стороннего ПО CrowdStrike. Более 2,5 тысячи авиарейсов в мире отменены из-за глобального сбоя. Почти 24 тысячи рейсов задержаны. Массовый технический сбой испытывали во многих странах мира, Россию он обошел стороной.

Сообщалось, что глобальный IT-сбой не повлиял на большинство банков в России.

Ранее в Польше сообщили о хакерской атаке на сайт парламента.