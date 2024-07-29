Сайт ЦБ РФ подвергся DDoS-атаке

Сайт Центрального банка России подвергся DDoS-атаке, что привело к перебоям в его работе. Об этом сообщает Frank Media со ссылкой на пользователей портала ЦБ и собственные наблюдения.

С 11:00 по московскому времени многие пользователи столкнулись с трудностями при попытке доступа к сайту регулятора. При попытке открыть сайт из-за пределов России появляется сообщение о недоступности сервиса в данном регионе, пишет издание.

ЦБ предупреждал о проведении технических работ на своем сайте 27 июля, однако по плану эти работы должны были проводиться только один день — в субботу, так же пишет СМИ.

Несколько источников, знакомых с ситуацией, подтвердили, что на сервисы Банка России действительно осуществляется DDoS-атака. Подобные атаки наблюдались на прошлой неделе и в отношении ряда крупных российских банков, включая РСХБ, ВТБ, Райффайзенбанк, Росбанк, Альфа-банк и Газпромбанк.

Пресс-служба ВТБ на минувшей неделе сообщала, что банковский сектор подвергся спланированной из-за рубежа DDoS-атаке. В Банке России также отмечали, что финансовый сектор длительное время находится в условиях повышенных атак, интенсивность которых периодически возрастает.

Ранее Россия выбыла из десятки самых кибератакуемых стран.