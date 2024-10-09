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Выдачи семейной ипотеки восстановились до уровня мая, несмотря на ужесточение условий

«Известия»: объем выдачи семейной ипотеки в сентябре вырос почти до ₽200 млрд

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Shutterstock

По итогам сентября российские банки выдали 34 тыс. кредитов по программе семейной ипотеки на общую сумму 199 млрд рублей. Показатель на 15% превысил результат августа, приблизившись к майскому значению, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные «Дом.РФ».

Для сравнения: в последний месяц весны россияне оформили 36 тыс. договоров семейной ипотеки на 203 млрд рублей. При этом тогда Минфин еще не ужесточил условия выдачи по данной программе.

Россияне кинулись брать кредиты на покупку жилья по льготной программе для семей, опасаясь исчерпания лимитов, комментирует ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Среди других факторов — завершение активного сезона отпусков и опасения условий кредитования.

Недавно в России начали обсуждать запуск новых программ льготной ипотеки. Они могут появиться уже в первой половине 2025 года.

Ранее глава девелопера «Этажи» Ильдар Хусаинов назвал главную причину проблем с жильем в России.

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