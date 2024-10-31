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Найдена самая дешевая квартира в Подмосковье

«Метриум»: самая дешевая квартира в Подмосковье стоит 2,3 млн рублей

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Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Самая дешевая квартира в Московской области стоит 2,3 млн рублей. Это квартира площадью 15,4 кв. м в Воскресенске, сказал «Газете.Ru» управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

По его словам, средневзвешенная цена квадратного метра квартир и апартаментов в Подмосковье по итогам июля — сентября составила 188,97 тыс. руб. за кв. м (-1,7% за квартал).

В новостройках области по итогам июля — сентября 2024 года продается 42,9 тыс. лотов, из которых 41,7 тыс. — квартиры и 1,2 тыс. — апартаменты. За три месяца объем предложения практически не изменился (-0,6%). За третий квартал сократилась доля предложения однокомнатных (-0,3 процентный пункт за квартал), двухкомнатных (-1,1 п.п.), трехкомнатных (-0,7 п.п.) и четырехкомнатных (-0,3 п.п.) квартир и выросла доля предложения студий (20,4%, +2,4 п.п.). Также за квартал выросла доля предложения без отделки (49,6%, +3 п.п. за квартал) и с отделкой white box (13,3%, +1 п.п.). Доля предложения с чистовой отделкой по итогам третьего квартала составила 37,1% (-4 п.п.).

В третьем квартале 2024 года было заключено 9,1 тыс. сделок по договорам долевого участия (-41,8% за квартал, -50,9% за год). Однако за последний месяц в сентябре был отмечен рост объема сделок — 3,2 тыс. ДДУ, что на 22,9% больше, чем в августе и на 57,4% меньше, чем в сентябре 2023 года. Сырцов объяснил это скидками от застройщиков, началом делового сезона и ажиотажем из-за исчерпания банками лимитов по семейной ипотеке.

Доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко в беседе с «Газетой.Ru» посоветовала россиянам отложить покупку квартиры до снижения ключевой ставки, но в случае необходимости — не ставить покупателям сжатые сроки.

Ранее сообщалось, что россияне стали намного чаще покупать квартиры на этапе котлована.

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