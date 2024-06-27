Социологи заявили о поддержке россиянами налоговых изменений

Большинство предложений правительства РФ по налоговым изменениям получили широкую общественную поддержку, заявил на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Выступая на круглом столе, тема которого была обозначена как «Справедливая налоговая система: как на изменения реагирует российское общество?», гендиректор ВЦИОМ констатировал: среди граждан страны доминирует точка зрения, что налоговые изменения сделают систему справедливее.

По словам Валерия Федорова, данные проведенного социологического исследования указывают на то, что 78% опрошенных считают решение о введении прогрессивной шкалы вместо плоской справедливым.

Также 84% россиян положительно относятся к введению так называемой «семейной выплаты», добавил гендиректор ВЦИОМ.

«Спорных предложений, которые бы вызывали недовольство у крупных групп населения, нет», — заявил он.

Эти выводы подтвердил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

Он поделился результатами фокус-групповых дискуссий, которые показали: граждане понимают, для чего именно происходит налоговая трансформация.

«Речь о сокращении разрыва между богатыми и бедными слоями населения, снижении социальной напряженности и увеличении наполнения бюджета. В восприятии общества «справедливая» налоговая система — это «эффективная» налоговая система», — сказал Потуремский.

По его словам, россияне ожидают от налоговых изменений роста уровня и качества жизни населения, сокращения разрыва между наиболее богатыми и бедными слоями, а также ухода от «дублирования» налогов.

«Повышение налогов, по мнению россиян, должно касаться сверхбогатых слоев населения, а не всех или большинства», — подчеркнул Потуремский.

Исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг», председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова сообщила, что свои предложения и замечания по поводу налоговых изменений внесло большинство региональных общественных палат.

«Участники общественных обсуждений оказались едины во мнении, что законопроект — это результат конструктивного диалога, а изменения направлены на достижения национальных целей», — заявила Булгакова.

В начале июля Госдума РФ планирует рассмотреть законопроекты, касающиеся налоговых нововведений, которые инициировало Министерство финансов.