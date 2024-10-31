Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В кабмине предложили предусмотреть в бюджете дополнительные ресурсы

Мишустин предложил предусмотреть в бюджете ресурсы на образование, науку и АПК

close
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российское правительство выступает с инициативой предусмотреть в бюджете дополнительные ресурсы на науку, образование, агропромышленный комплекс и другие сферы. Его слова передает ТАСС.

«Дополнительные ресурсы предлагается выделить на образование, науку и в агропромышленный комплекс, на развитие социальной и технологических сфер», — сказал Мишустин.

Также он отметил, что дополнительные средства будут выделены на помощь регионам.

Премьер добавил, что министерство финансов с участием соответствующих ведомств подготовило необходимые поправки.

При этом Мишустин также подчеркнул, что основные показатели федерального бюджета — общая сумма доходов и расходов — останутся неизменными.

В октябре Мишустин заявлял, что авторы санкций в отношении Российской Федерации не смогут достигнуть своих целей, поскольку страна в данный момент сконцентрирована на раскрытии внутреннего потенциала. Он отметил, что Россия занимается поддержкой ключевых сфер национальной экономики и предприятий.

Ранее Мишустин заявил об успешном развитии АПК России в условиях санкций.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами