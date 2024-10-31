В кабмине предложили предусмотреть в бюджете дополнительные ресурсы

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российское правительство выступает с инициативой предусмотреть в бюджете дополнительные ресурсы на науку, образование, агропромышленный комплекс и другие сферы. Его слова передает ТАСС.

«Дополнительные ресурсы предлагается выделить на образование, науку и в агропромышленный комплекс, на развитие социальной и технологических сфер», — сказал Мишустин.

Также он отметил, что дополнительные средства будут выделены на помощь регионам.

Премьер добавил, что министерство финансов с участием соответствующих ведомств подготовило необходимые поправки.

При этом Мишустин также подчеркнул, что основные показатели федерального бюджета — общая сумма доходов и расходов — останутся неизменными.

В октябре Мишустин заявлял, что авторы санкций в отношении Российской Федерации не смогут достигнуть своих целей, поскольку страна в данный момент сконцентрирована на раскрытии внутреннего потенциала. Он отметил, что Россия занимается поддержкой ключевых сфер национальной экономики и предприятий.

Ранее Мишустин заявил об успешном развитии АПК России в условиях санкций.