Мишустин заявил, что антироссийские санкции не достигнут цели

Авторы санкции в отношении России не смогут достигнуть своих целей, страна сконцентрировалась на раскрытии внутреннего потенциала. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления на заседании Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает ТАСС.

«Мы сконцентрировались на том, чтобы раскрыть внутренний потенциал, поддержать ключевые сферы национальной экономики и предприятия», — сказал он.

Накануне бывший исполнительный директор в Международном валютном фонде, бывший вице-президент Нового банка развития, бразильский экономист Паулу Ногейра Батиста исключил скорое снятие санкций с России.

До этого глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что предложил министрам иностранных дел стран Евросоюза ужесточить санкции против так называемого «теневого флота» России, чтобы сократить экспорт российской нефти.

Ранее Мишустин заявил об успешном развитии АПК России в условиях санкций.