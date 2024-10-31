Стало известно, сколько россиян хранят кредитки «про запас»

Почти каждая третья кредитная карта на руках россиян остается неактивированной. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Только за сентябрь невостребованный лимит по выданным кредиткам превысил 75 млрд рублей. В пересчете на год это уже практически 1 трлн рублей.

Клиенты не обязаны активировать кредитные карты и тратить с них деньги. Однако банки, в свою очередь, должны формировать резервы даже на неиспользуемые средства на кредитках, которые россияне держат «про запас».

Вероятно, скоро банки начнут прибегать к новым способам стимулирования клиентов воспользоваться кредитной картой, считают аналитики. Например, финансовые организации могут начать предлагать высокие кешбэки.

В сентябре число выданных россиянам кредитных карт упало на 16% по сравнению с августом. Объем лимитов сократился до 184,3 млрд рублей против 221 млрд рублей месяцем ранее.

Ранее стало известно, на какие суммы россияне берут кредит.