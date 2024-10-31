Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько россиян хранят кредитки «про запас»

ОКБ: каждая третья кредитная карта остается неактивированной

close
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Почти каждая третья кредитная карта на руках россиян остается неактивированной. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Только за сентябрь невостребованный лимит по выданным кредиткам превысил 75 млрд рублей. В пересчете на год это уже практически 1 трлн рублей.

Клиенты не обязаны активировать кредитные карты и тратить с них деньги. Однако банки, в свою очередь, должны формировать резервы даже на неиспользуемые средства на кредитках, которые россияне держат «про запас».

Вероятно, скоро банки начнут прибегать к новым способам стимулирования клиентов воспользоваться кредитной картой, считают аналитики. Например, финансовые организации могут начать предлагать высокие кешбэки.

В сентябре число выданных россиянам кредитных карт упало на 16% по сравнению с августом. Объем лимитов сократился до 184,3 млрд рублей против 221 млрд рублей месяцем ранее.

Ранее стало известно, на какие суммы россияне берут кредит.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами