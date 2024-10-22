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Россияне продолжили отказываться от кредитных карт

НБКИ: число выданных россиянам кредитных карт в сентябре упало на 16%

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Российские банки в сентябре выдали 1,75 млн кредитных карт, что на 16,3% меньше, чем в августе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Объем лимитов по кредиткам также заметно сократился — до 184,3 млрд рублей против 221 млрд рублей месяцем ранее (-16,6%).

Москва по итогам сентября осталась в лидерах по числу новых кредитных карт. Жители столицы за месяц оформили 132,7 тыс. кредиток. На втором месте Московская область с 100 тыс. карт.

В топ-5 регионов по объему выдачи новых кредитных карт в сентябре также вошли Санкт-Петербург (70,7 тыс.), Краснодарский край (65,6 тыс.) и Ростовская область (59,9 тыс.).

На фоне более жесткой политики Банка России кредитные организации стали тщательнее выбирать заемщиков: теперь они преимущественно работают с клиентами с высоким уровнем кредитоспособности, отметили в НБКИ.

Почему у россиян нет накоплений — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам объяснили, зачем нужно закрывать неиспользуемые кредитки.

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