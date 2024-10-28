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Стало известно, на какие суммы россияне берут кредит

Moneyman: 10,7% заемщиков возьмут кредит на сумму от 1 млн рублей

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Depositphotos

Три четверти опрошенных россиян, которые планируют обратиться за потребительским кредитом до конца 2024 года, намерены занять сумму до 500 тыс. рублей. Крупные суммы, свыше 1 млн рублей, намерены взять 10,7%. Это следует из опроса сервиса Moneyman (результаты есть у «Газеты.Ru»).

42,4% респондентов хотят получить кредит на сумму от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, еще 26,2% — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей, и лишь 5,6% планируют занять до 50 тыс. рублей.

По словам генерального директора Moneyman Александра Пустовита, основная причина такой тенденции заключается в поиске баланса между кредитной нагрузкой и общей переплатой.

«Низкую потребность в небольших заемных суммах (до 50 тыс. рублей) можно объяснить тем, что многие россияне стараются найти эти средства самостоятельно или при помощи других кредитных продуктов, например кредитных карт», — отметил Пустовит.

6,8% опрошенных собираются взять кредит на срок до шести месяцев, еще 5,1% — от шести месяцев до одного года — 5,1%. От 1 года до 2 лет — 5,2%. Подавляющее большинство (72,6%) планируют запрашивать заемные средства на срок от двух до пяти лет. Остальные 10,3% — на срок от 5 лет и более.

Абсолютное большинство респондентов (82,3%) на момент участия в опросе работали в качестве наемных сотрудников по трудовому договору. Остальные суммарно 17,7% являются самозанятыми, индивидуальными предпринимателями, пенсионерами, безработными или работают неофициально.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян.

Ранее россиянам рассказали, как накопить миллион рублей.

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