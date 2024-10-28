Стало известно, на какие суммы россияне берут кредит

Три четверти опрошенных россиян, которые планируют обратиться за потребительским кредитом до конца 2024 года, намерены занять сумму до 500 тыс. рублей. Крупные суммы, свыше 1 млн рублей, намерены взять 10,7%. Это следует из опроса сервиса Moneyman (результаты есть у «Газеты.Ru»).

42,4% респондентов хотят получить кредит на сумму от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, еще 26,2% — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей, и лишь 5,6% планируют занять до 50 тыс. рублей.

По словам генерального директора Moneyman Александра Пустовита, основная причина такой тенденции заключается в поиске баланса между кредитной нагрузкой и общей переплатой.

«Низкую потребность в небольших заемных суммах (до 50 тыс. рублей) можно объяснить тем, что многие россияне стараются найти эти средства самостоятельно или при помощи других кредитных продуктов, например кредитных карт», — отметил Пустовит.

6,8% опрошенных собираются взять кредит на срок до шести месяцев, еще 5,1% — от шести месяцев до одного года — 5,1%. От 1 года до 2 лет — 5,2%. Подавляющее большинство (72,6%) планируют запрашивать заемные средства на срок от двух до пяти лет. Остальные 10,3% — на срок от 5 лет и более.

Абсолютное большинство респондентов (82,3%) на момент участия в опросе работали в качестве наемных сотрудников по трудовому договору. Остальные суммарно 17,7% являются самозанятыми, индивидуальными предпринимателями, пенсионерами, безработными или работают неофициально.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян.

Ранее россиянам рассказали, как накопить миллион рублей.