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Названы главные вызовы российской экономики к концу года

Экономист Борисова: высокая инфляция станет главным вызовом экономики к декабрю

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Главным вызовом российской экономики в конце 2024 года станет высокая инфляция. Согласно консенсус-прогнозу Банка России, к концу 2024 года инфляция может достигнуть 7,3%, и вероятность такого сценария можно оценить в 80%. Об этом «Газете.Ru» сказала доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансовый университет при Правительстве РФ Ольга Борисова.

«Однако геополитическая нестабильность может усугубить ситуацию, увеличив прогнозируемый уровень инфляции. В 2025 году ожидается стабилизация благодаря мерам Банка России по ужесточению денежно-кредитной политики. Второй вызов — ослабление рубля. Рост ключевой ставки с июля 2023 года в 2,53 раза привел к снижению спроса на кредитные ресурсы, что временно сдерживает инфляцию. Однако ослабление рубля продолжает оказывать давление на экономику. Банк России прогнозирует, что инфляция в 2025 году может колебаться в пределах 4–4,5%, но фактические цифры могут быть выше, учитывая высокую покупательную способность населения и новые риски», — отметила экономист.

Третий вызов — торговые барьеры и санкции. По словам Борисовой, препятствия в международной торговле продолжают оказывать негативное влияние на российскую экономику. Введение новых санкций, которые могут быть объявлены в конце 2024 — начале 2025 года, вызовет дальнейший рост параллельного импорта и усиление импортозамещения, спрогнозировала экономист. Восстановление стабильных логистических цепочек и взаиморасчетов может занять до трех-пяти лет, оценила эксперт.

Четвертый вызов — замедление темпов экономического роста. Борисова сказала, что снижение темпов роста ВВП до 0,5–2,5% в 2025 году станет одним из значимых рисков. Экономист пояснила, что повышение ключевой ставки ЦБ продолжит сдерживать экономический рост. Преодоление негативной динамики Борисова назвала возможным не ранее 2026 года, с запуском новых социально значимых проектов за счет бюджетных денег.

Пятый вызов — кадровый голод. По мнению Борисовой, до конца 2024 года рынок труда будет испытывать дефицит квалифицированных специалистов, что уже стимулирует рост заработных плат. С 2025 года ситуация может усугубиться из-за ужесточения миграционной политики, что приведет к временному росту кадрового голода, уверена экономист.

25 октября ЦБ повысил ключевую ставку с 19% до 21%, объяснив свое решение высокой инфляцией.

Ранее в Госдуме раскритиковали решение ЦБ повысить ключевую ставку до 21%.

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